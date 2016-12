foto LaPresse

- Un 26enne è in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova dopo un pestaggio. Ricoverata a sua volta la madre che, scesa in strada a soccorrerlo, si è sentita male. L'aggressione, avvenuta in zona Lavagnina a Sestri Levante, era nata dalla lite tra un 14enne e un 19enne e poi ha coinvolto i componenti delle famiglie dei due, dieci persone tra cui il ferito grave, zio del minorenne. Sei sono state fermate dai carabinieri.