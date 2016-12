foto Ansa

12:06

- Cede la strada, un camion precipita in una scarpata e l'autista muore. L'incidente è accaduto questa mattina a Savona, all'incrocio tra via Ranco e la Provinciale 12. Dopo essersi ribaltato, l'automezzo ha fatto un volo di circa dieci metri. Difficile il recupero della salma: per l'operazione sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso alpino. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sul posto anche la polizia stradale.