foto Ansa

22:06

- Hanno rubano una vettura a Genova ma poi si sono ribaltati in autostrada. Feriti, due giovani si sono dati alla fuga scappando nella boscaglia. L'incidente è avvenuto sull'A10 tra i caselli di Voltri e Aeroporto. Indagini sono in corso per riuscire a risalire agli autori del fatto. L'incidente ha provocato code e rallentamenti su tutto il nodo autostradale.