foto Ansa

- Una donna di 39 anni è caduta dal terzo piano di una palazzina finendo nel cortile interno della sua abitazione a Loano (Savona). Poco prima aveva avuto un violento litigio con il convivente, Manuel Garofalo, 33 anni, con precedenti. La donna è stata accompagnata in ospedale in gravi condizioni e con una gamba rotta. Anche se non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, l'uomo è stato fermato dai carabinieri per lesioni aggravate.