Imperia, ecco il labrador che fiuta i soldi

foto Afp 20:53 - Per contrastare il traffico di banconote, arriva alla compagnia della guardia di finanza di Ventimiglia il primo "cash-dog", un cane addestrato a fiutare denaro. E' un labrador che entrerà in servizio in estate ed è stato addestrato a percepire ingenti quantitativi di valuta. Fin da cuccioli i "cash-dog" vengono addestrati a questo servizio. - Per contrastare il traffico di, arriva alla compagnia della guardia di finanza di Ventimiglia il primo "", un cane addestrato a fiutare. E' unche entrerà in servizio in estate ed è stato addestrato a percepire ingenti quantitativi di valuta. Fin da cuccioli i "cash-dog" vengono addestrati a questo servizio.

Come per i cani anti-droga, i cuccioli imparano a fiutare i soldi pensando sempre che sia un gioco e come tale, se scoprono ingenti quantità di valute, ricevono una piccola ricompensa dal loro addestratore-amico.