Genova, donna accoltellata dal marito

Una 28enne italiana della quale non sono ancora state rese note le generalità è stata ricoverata all'ospedale di Sestri Levante dopo essere stata accoltellata più volte dal marito, un nordafricano 34enne. La donna è stata soccorsa nei pressi della stazione, mentre l'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

Lei non è grave - Secondo quanto riportato dai carabinieri, l'uomo, un tunisino, avrebbe aggredito la moglie perché disperato per la fine della relazione. La donna non è in pericolo di vita. E' stata ferita con un coltello da cucina: i fendenti l'hanno colpita al torace, al collo a una spalla e alla mano destra. Guarirà in 30 giorni.



Si erano sposati in Tunisia - La coppia era sposata con una celebrazione avvenuta in Tunisia. L'aggressione è avvenuta nella notte nell'appartamento dove la donna vive con i genitori. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. Il tunisino è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Genova.