Genova,la getta dall'auto e le spara alla schiena

foto Ansa Correlati Lodi, uccide la ex a coltellate 17:00 - Una donna cubana di 41 anni, Yamila Gonzalez, è stata ferita con alcuni colpi di pistola a Genova. L'uomo con il quale stava viaggiando in auto l'ha prima gettata fuori dal veicolo, poi le ha sparato alla schiena ed è fuggito. Si tratta di un italiano di 58 anni, Bruno Calamaro, che è già stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Lei è in condizioni gravissime. - Una donna cubana di 41 anni,, è stata ferita con alcuni colpi di pistola a. L'uomo con il quale stava viaggiando in auto l'ha prima gettata fuori dal veicolo, poi le ha sparato alla schiena ed è fuggito. Si tratta di un italiano di 58 anni,, che è già stato fermato dai carabinieri con l'accusa di. Lei è in condizioni gravissime.

Yamila Gonzalez è stata portata d'urgenza all'ospedale San Martino e sarebbe stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico: pare che non riesca più a muovere le gambe. Il fatto è accaduto in via Balbi. Calamaro è stato poi bloccato dai carabinieri e polizia in piazza Corvetto.



L'aggressore: "Mi tradiva, ero disperato" - "Sono disperato, non so quello che mi è successo. Ero innamorato di lei, mi sentivo preso in giro. Non voleva più stare con me, vedeva altri uomini". Qeste le prime parole che Calamaro ha detto ai carabinieri dopo aver sparato alla sua compagna cubana. Calamaro, incensurato, è un piccolo imprenditore, a Genova ha una ditta di pulizie e disinfestazioni. Ai carabinieri ha detto di avere una relazione da circa un anno con la donna che ha cercato di uccidere.