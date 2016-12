Addio a don Gallo, sabato i funerali a Genova

Da ieri sera centinaia di persone si sono subito messe in coda per salutare per l'ultima volta il sacerdote genovese. Sul feretro è stata appoggiata la sciarpa rossa che indossava sempre, e una bandiera della pace. Domani sera dalle 21 nella piccola cappella della comunità è in programma una veglia funebre per dar modo a chi lo desidera di esprimere un pensiero.

Kyenge: "Perdiamo una voce importante" - "Perdiamo una voce indipendente e preziosa, un uomo che con il suo operato ha sempre messo al centro le persone insegnando con azioni dirette, che non esistono emarginati o ultimi ma che la nostra società deve fondarsi sul coraggio delle parole e sull'ascolto reciproco: una tensione verso l'altro che deve essere tradotta in atti di concreta vicinanza". Lo afferma il ministro per l'Integrazione Cecile Kyenge. "Parafrasando le parole di Don Gallo - ha proseguito Kyenge - la cosa più importante è che tutti noi si agisca perché i poveri abbiano parola".



Claudio Burlando: "Ciao Andrea" - "Ora potrai di nuovo parlare con Paride di porto e di camalli. Ciao Andrea": così il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, riferendosi allo storico console della Compagnia Unica dei Lavoratori Marittimi, Paride Batini, scomparso anni fa, ha ricordato via Facebook e twitter don Andrea Gallo, di cui era molto amico.



Luxuria: "Accolse gli ultimi e i transgender" - "Ringrazio Don Gallo per aver sempre accolto gli ultimi nella sua comunità e per aver aperto le porte della sua chiesa alla comunità transgender dimostrando che una chiesa inclusiva e amorevole verso tutti i figli di Dio è possibile". Così Vladimir Luxuria ricorda Don Gallo.



Paolo Ferrero: "Ciao compagno" - "E' morto don Gallo. Il vuoto che lascia nelle nostre vite è grande quanto la sua carica umana, la sua simpatia, il suo impegno. Ciao compagno Gallo, la terra ti sia lieve. Un abbraccio a tutti gli amici e le amiche della Comunità di S.Benedetto al Porto". Ha detto il leader del Prc Paolo Ferrero.



Vendola: "Sempre nei nostri cuori, lotte e utopie" - "Don Andrea Gallo, bambino di Dio, compagno di viaggio, padre, fratello,amico, ci sarai sempre nei nostri cuori, nelle nostre lotte , nelle nostre utopie". E' il ricordo commosso di Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Libertà, su twitter appena appresa la scomparsa di don Gallo, a cui, riferisce un comunicato di Sel, era legato da una profondo rapporto umano.