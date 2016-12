foto Ansa

15:18

- Le piogge intense delle ultime ore hanno causato gravi allagamenti nell'entroterra savonese, dove ci sono stati molti interventi dei vigili del fuoco per frane e per la caduta di alberi. Massima attenzione ai torrenti, molti dei quali hanno raggiunto il livello di guardia. Intanto, in Val d'Aosta è pre-allarme per una frana da 8 milioni di metri cubi che minaccia alcune frazioni di Courmayeur. Le precipitazioni potrebbero infatti accelerarne la caduta.