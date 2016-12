Jolly Nero, confermata l'ipotesi dell'avaria

18:56

- "L'avaria sulla nave cargo Jolly Nero sembra essersi verificata, ma non so in che misura possa aver influito". Lo ha detto il procuratore di Genova, Michele Di Lecce, parlando delle cause del tragico incidente al porto in cui sono morte nove persone. Sull'ipotesi di un eventuale errore umano, il procuratore ha affermato: "Tutto può essere. Non ci sono tesi precostituite, valuteremo se ci saranno una o più cause".