foto Tgcom24

19:26

- E' stato individuato il corpo del secondo disperso nell'incidente nel porto di Genova che ha causato il crollo della torre. Intanto il comandante della società Rimorchiatori commenta le accuse dell'armatore della Jolly Nero: "Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione di allarme" dalla nave in tempo utile per cercare di evitare l'incidente.