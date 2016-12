foto LaPresse

- La Compagnia Messina, armatore della nave cargo Jolly Nero, accusa i rimorchiatori per l'incidente avvenuto in porto a Genova, in cui sono morte sette persone. "Non riusciamo ad accettare - afferma - che i due rimorchiatori, anche ammesso che la macchina della nave fosse ferma, non siano stati in grado di tenere una nave di medie dimensioni come la Jolly Nero".