- "Abbiamo visto il crollo in diretta, la scena è stata agghiacciante: prima è caduta la palazzina e subito dopo anche la torre". Così il pilota del rimorchiatore Genua racconta ai microfoni di Tgcom24 la tragedia provocata dalla Jolly Nero a Genova. "Abbiamo tentato il tutto per tutto per farla girare - prosegue -. Nessuno ha mai esitato, abbiamo tirato a tutta forza e anche qualcosa di più". Ma la nave si è schiantata sulla torre di controllo.