foto LaPresse

08:43

- Dopo il tragico incidente di martedì notte al porto, la città di Genova si è svegliata con il suono delle campane a lutto. Intanto proseguono le ricerche per l'individuazione e il recupero degli ultimi due dispersi. Alle 11 si svolgerà una manifestazione "per testimoniare il cordoglio della comunità genovese e la solidarietà alle vittime". In contemporanea tutti i negozi e le attività commerciali della città osserveranno 15 minuti di chiusura.