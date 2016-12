foto LaPresse

- Si fa sempre più consistente l'ipotesi che l'incidente al porto di Genova, costato la vita ad almeno 7 persone, sia stato causato da una avaria del mercantile Jolly Nero. Dai colloqui radio, infatti, è emerso che il comandante del rimorchiatore Spagna ha gridato al pilota: "Non c'è più acqua, che fate?". Quest'ultimo ha risposto: "Non ho la macchina", intendendo dire che la marcia avanti non entrava.