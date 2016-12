foto Ansa

12:11

- Il sindaco di Genova, Marco Doria, ha proclamato per domani il lutto cittadino dopo l'incidente nel porto costato la vita ad almeno 7 persone. "Una tragedia immane per la città", l'ha definita il primo cittadino, esprimendo il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime. Vicinanza espressa anche da parte del cardinale Angelo Bagnasco, che "prega il Signore per tutte le vittime".