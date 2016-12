foto Dal Web

02:00

- Tre delle persone disperse in seguito all'incidente di martedì sera nel porto di Genova erano nell'ascensore della torre piloti al momento dell'urto. Non si sa se siano finite in mare o siano sotto le macerie della torre. Il bilancio provvisorio delle forze dell'ordine conferma che i morti sono tre: due uomini della Capitaneria di porto e un pilota; quattro i feriti accertati; tra gli otto e i dieci i dispersi.