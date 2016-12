Delfino, confermata l'assoluzione per il delitto Biggi: nessun risarcimento

foto Ansa 16:56 - La Corte d'Assise d'Appello di Genova ha confermato l'assoluzione per Luca Delfino, 36 anni, per l'omicidio di Luciana Biggi, sgozzata la notte del 28 aprile 2006. Il processo, chiesto solo dalla parte civile, aveva esclusivamente valore a livello risarcitorio. Delfino è detenuto nel carcere di Prato per l'omicidio di Antonella Multari, l'ex fidanzata di 33 anni uccisa a coltellate a Sanremo nell'agosto del 2007. - La Corte d'Assise d'Appello di Genova ha confermato l'assoluzione per Luca Delfino, 36 anni, per l'omicidio di Luciana Biggi, sgozzata la notte del 28 aprile 2006. Il processo, chiesto solo dalla parte civile, aveva esclusivamente valore a livello risarcitorio. Delfino è detenuto nel carcere di Prato per l'omicidio di Antonella Multari, l'ex fidanzata di 33 anni uccisa a coltellate a Sanremo nell'agosto del 2007.

Delfino era già stato assolto in primo grado dall'accusa di aver ucciso Luciana Biggi. Il processo di Appello doveva valutare l'eventuale risarcimento nei confronti della sorella della vittima, Bruna Biggi, costituitasi parte civile. La conferma dell'assoluzione le nega automaticamente ogni risarcimento. Anche se Delfino fosse stato ritenuto colpevole, non avrebbe dovuto scontare la pena, ma solo risarcire la parte civile.



I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Genova presieduta da Maria Rosaria D'Angelo hanno condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali. Delfino, che era in aula, ha ascoltato impassibile la sentenza. Al termine dell'udienza il suo difensore, Riccardo La Monaca, si è detto "contento per la decisione dei giudici, conferma la correttezza delle argomentazioni dei giudici di primo grado".



L'avvocato Carlo Golda, che rappresenta la parte civile, dal canto suo si è detto soddisfatto che "la Corte non abbia dichiarato inammissibile il ricorso in Appello confermando che era validamente proposto e meritevole di esame". "Leggeremo le motivazioni della sentenza - ha aggiunto -, poi si valuterà un eventuale ricorso in Cassazione o, se ci saranno i presupposti, l'eventualità di un passaggio alla giustizia comunitaria". "In base al diritto sia italiano sia comunitario, anche se non vi sono le prove sufficienti per condannare l'imputato per omicidio volontario, le ragioni possono esserci per l'obbligo del risarcimento", ha aggiunto.