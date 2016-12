Imperia, perquisita la casa di Claudio Scajola

foto Ansa 15:36 - La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex ministro dell'Interno, Claudio Scajola, per abuso edilizio e finanziamento illecito ai partiti. La polizia postale e quella municipale, su disposizione della magistratura, hanno eseguito perquisizioni nella sua villa nel capoluogo ligure. "Contro di me è una persecuzione", ha commentato Scajola. - La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex ministro dell'Interno, Claudio Scajola, per abuso edilizio e finanziamento illecito ai partiti. La polizia postale e quella municipale, su disposizione della magistratura, hanno eseguito perquisizioni nella sua villa nel capoluogo ligure. "Contro di me è una persecuzione", ha commentato Scajola.

Secondo l'accusa, vi sarebbero state irregolarità edilizie su lavori di ristrutturazione, per i quali peraltro Scajola aveva presentato a suo tempo una richiesta di sanatoria. Nell'ambito della stessa inchiesta, perquisizioni sono state effettuate sia nell'ufficio di Imperia dell'ex ministro, sia in Comune. Ascoltato anche l'ex vicesindaco e assessore all'Edilizia, Gianfranco Gaggero.



Scajola: "Contro di me una persecuzione" - La magistratura intende chiarire quali siano state le modalità di pagamento per alcuni lavori di ristrutturazione fatti all'interno della villa di Scjaola, Villa Giuseppina. L'ex ministro, che oggi è a Roma per seguire il voto per il presidente della Repubblica, ha commentato: "Contro di me è una persecuzione. Siamo arrivati all'apice di una violenza che sembra non volersi placare né arrendere fino a quando qualcuno non riuscirà a sostenere qualcosa contro di me, magari, provo a indovinare, prima delle prossime imminenti elezioni".



"Non ho nulla da temere" - "Anche qui - continua Scajola - ancora una volta, non ho da temere nulla. Se quello che vogliono è la mia vita, ebbene, ammetto che oggi per l'ingiustizia manifesta con la quale si attua una persecuzione, un altro colpo al cuore l' ho accusato". "Tutto ciò che è stato fatto - ha aggiunto - è avvenuto nell'assoluta regolarità e nella certosina fatturazione delle opere eseguite".