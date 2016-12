foto Ansa

08:43

- Sono iniziate nel porto di Genova le operazioni per la messa in sicurezza di un ordigno bellico americano da 500 chili. E' stata creata una zona rossa che si estenderà per un raggio di 300 metri dal luogo del ritrovamento. Disattivate le cellule di telefonia mobile per il raggio di oltre un chilometro, stop alla luce fino alle 11. Stabilita anche la no fly zone sulla zona delle operazioni. Anche il traffico subirà interruzioni.