12:44

- Il corpo di un uomo, che potrebbe essere il surfista disperso a dicembre a Genova, è stato trovato in mare nella zona di Ajaccio, in Corsica. La Capitaneria di Porto di Genova non esclude che possa trattarsi di Maurizio Millerani, il 38enne scomparso in mare al largo di Voltri.