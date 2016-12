foto Ansa

20:01

- Traffico in tilt sulle statali e sulle autostrade liguri per il rientro dalla due giorni pasquale. Trenta km di coda tra Lavagna e Genova e Aurelia bloccata nel Tigullio per un incidente stradale che ha visto coinvolti due motociclisti, entrambi in ospedale in codice rosso. Oltre 18 km di coda tra Borghetto santo Spirito e il raccordo con l'A6, nel Savonese. Code a tratti su tutto il nodo autostradale del Ponente ligure con direzione Genova.