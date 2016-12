Malore durante maratona, morto calciatore

foto LaPresse

23:10

- Paolo Ponzo, 41 anni, ex centrocampista del Modena e delle giovanili del Genoa è morto in seguito ad un malore accusato durante una maratona dilettantistica che si è disputata nel Savonese. Ponzo stava percorrendo il tratto su Monte Acuto, a 700 metri sul livello del mare, quando, forse per il freddo intenso, si è accasciato al suolo. Assistito dal Soccorso alpino e trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è deceduto poco prima delle 22.