foto Ansa

17:33

- Un clochard di nazionalità romena che, forse ubriaco, si era sdraiato in mezzo alla strada per dormire, è stato travolto da un furgone. E' successo a Savona. L'uomo, 43 anni, è stato trasferito con un'ambulanza in ospedale con fratture e lesioni. I medici si sono riservati la prognosi. Ora il 43enne è in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente resta ancora chiarire.