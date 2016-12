Genova,ladri snob ridanno bottino non griffato

foto Ansa 13:09 - Dopo averlo rapinato di soldi, cellulare e piumino lo hanno richiamato e gli hanno restituito telefono e giubbotto perché "non sono di marca". E' successo a un ragazzino genovese: i due ladruncoli "snob" gli avevano puntato contro un coltello all'uscita di una discoteca genovese. Quando si sono accorti che il telefono non era di ultima generazione e il piumino era "anonimo" l'hanno richiamato e hanno restituito tutto. - Dopo averlo rapinato di soldi, cellulare e piumino lo hanno richiamato e gli hanno restituito telefono e giubbotto perché "non sono di marca". E' successo a un ragazzino genovese: i due ladruncoli "snob" gli avevano puntato contro un coltello all'uscita di una discoteca genovese. Quando si sono accorti che il telefono non era di ultima generazione e il piumino era "anonimo" l'hanno richiamato e hanno restituito tutto.

Intanto non si attenua l'allarme furti a Genova. Nella notte altri due colpi dei soliti ignoti e un movimentato furto durante l'ora di cena nel levante di Genova. Il colpo più rilevante si è verificato in via Gianelli dove i ladri hanno smurato una cassaforte che conteneva gioielli e contanti per un valore di circa 25mila euro.



Stessa tecnica usata per svaligiare un'abitazione di via Arnaldo da Brescia a Boccadasse dove sono stati rubati circa 20mila euro. Sempre a Quinto, invece, due anziani si sono trovati i ladri in casa mentre stavano cenando e li hanno chiusi all'interno della camera da letto senza ricordarsi però che c'era la finestra. All'arrivo della polizia, infatti, i malviventi si erano dileguati.