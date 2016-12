Pedofilia, confermati i nove anni per don Seppia

16:12

- I giudici della Corte d'Appello di Genova hanno confermato la condanna a 9 anni e 6 mesi di carcere per. L'ex parroco di Sestri Ponente è accusato di violenza sessuale su minori, tentata induzione alla prostituzione minorile, offerte plurime di droga e cessione di cocaina. Pena ridotta (a 4 anni e 8 mesi), invece, per l'ex seminarista Emanuele Alfano, per induzione alla prostituzione minorile.