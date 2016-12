foto Ansa

01:22

- Il comune di Genova ha disposto la chiusura di cinque scuole nella zona del rio Fereggiano, in seguito all'allerta 1 per maltempo, emanato dalla protezione civile della Regione Liguria. Sabato mattina, poi, è stato convocato il centro operativo comunale (Coc) per decidere come muoversi nell'eventuale situazione di emergenza.