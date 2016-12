Anziana uccisa in casa nello Spezzino

foto Ansa

19:10

- La mano destra mozzata, e diverse ferite al corpo e alla testa. Il cadavere di Marisa Palma, 77enne pensionata di Castelnuovo Magra, nello Spezzino, è stato trovato dalla figlia, dipendente comunale, giunta a casa della madre per pranzare assieme attorno alle 13.30. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, compresa quella di una rapina finita in tragedia.