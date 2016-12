foto LaPresse

08:56

- "In quest'ora così densa della storia", bisogna pregare per il Papa "affinché il Signore lo ricompensi per il bene che il suo esempio e il suo luminoso magistero hanno fatto alla Chiesa e al mondo". Così il cardinale Angelo Bagnasco ha chiuso la meditazione alla fine della tradizionale Via Crucis a Genova. La diocesi ha anche distribuito un opuscolo contro "i falsi maestri" capaci in una società "ubriaca di libertà" di manipolare l'opinione pubblica.