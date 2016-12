Morte Alessio Gatti, è ancora giallo

foto Ansa Correlati Morto Alessio, il figlio di Franco dei Ricchi e Poveri 19:23 - Rimane il giallo sulla morte di Alessio Gatti, il figlio di 23 anni di Franco, cantante dei Ricchi e Poveri, trovato morto mercoledì nella villa di famiglia a Nervi. L'esame autoptico sul corpo non ha chiarito i dubbi sulle cause del decesso. Secondo quanto ricostruito dal medico legale Francesco Ventura, non ci sarebbero segni evidenti di patologie che possano avere provocato la morte. Per questo saranno decisivi gli esami tossicologici. - Rimane il giallo sulla morte dii, il figlio di 23 anni di Franco, cantante dei, trovato morto mercoledì nella villa di famiglia a Nervi. L'esame autoptico sul corpo non ha chiarito isulle cause del decesso. Secondo quanto ricostruito dal medico legale Francesco Ventura, non ci sarebbero segni evidenti di patologie che possano avere provocato la. Per questo saranno decisivi gli esami

Per i risultati bisognerà attendere almeno 15 giorni, fa sapere la Procura, che ha aperto nei giorni scorsi un fascicolo per ''morte come conseguenza di altro reato''. Si attendono anche i risultati sulla polvere bianca sequestrata nel salotto di casa Gatti oltre che su farmaci e bottiglie di alcolici. Il materiale è stato affidato ad un perito dell'università di Pavia che dovrebbe dare i primi responsi nei prossimi giorni.



Intanto la squadra mobile prosegue gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita di Gatti. Si stanno cercando attraverso computer, telefoni e agende contatti con amici e conoscenti che lo hanno visto nelle ore precedenti alla tragedia e che potrebbero aiutare gli inquirenti a capire maggiormente lo stato d'animo e le condizioni in cui versava il giovane.