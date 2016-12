Carnevale, festa rovinata: un morto e un ferito

foto Ansa Correlati Disabile morta, si indaga per omicidio 07:59 - Festa rovinata nel carnevale di Ivrea e Muggia (Trieste). Nella città ligure un uomo è morto di infarto durante la tradizionale "battaglia delle arance", nella località friulana un giovane è rimasto gravemente ferito dopo un'aggressione ai festeggiamenti in maschera. A Ivrea la vittima è Pietro Bettini, 35 anni, colpito da infarto mentre era su un carro. Il giovane di Muggia è stato accoltellato da una ragazza, probabilmente una minorenne. - Festa rovinata nel carnevale di Ivrea e Muggia (Trieste). Nella città ligure un uomo è morto di infarto durante la tradizionale "battaglia delle arance", nella località friulana un giovane è rimasto gravemente ferito dopo un'aggressione ai festeggiamenti in maschera. A Ivrea la vittima è Pietro Bettini, 35 anni, colpito da infarto mentre era su un carro. Il giovane di Muggia è stato accoltellato da una ragazza, probabilmente una minorenne.

Ivrea, la festa diventa tragedia - Bettini era su uno dei 56 carri storici della rievocazione quando si è sentito male. Subito soccorso da una infermiera che stava assistendo alla "battaglia", è stato trasportato in ospedale dagli uomini del 118, ma all'arrivo era già morto. La vittima era tra gli "aranceri", cioè quelli che partecipano appunto alla battaglia delle arance: si tratta di una celebrazione in cui si ricorda la ribellione del popolo alle tasse sul matrimonio e sul grano del marchese tiranno.



Il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota, che questa mattina aveva assistito alla prima parte delle celebrazioni del carnevale, ha espresso "a nome di tutti i piemontesi profondo cordoglio e un particolare pensiero di vicinanza ai familiari della giovane vittima di una tragica fatalit, in un giorno che sarebbe dovuto essere di solo festa per tutti". Ci sono stati anche 213 feriti, 18 dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Nessuno di loro è grave.



Muggia, grave il giovane accoltellato - A Muggia invece un giovane di 18 anni, di origini kosovare, è rimasto gravemente ferito da un oggetto appuntito che lo ha raggiunto all'addome durante i festeggiamenti del carnevale. Ad aggredirlo sarebbe stata una ragazza, probabilmente minorenne, individuata dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Muggia dopo aver sentito per tutta la notte molti testimoni.



Secondo gli agenti l'aggressione è avvenuta al termine di una lite tra coetanei. Sono stati interrogati molti amici della vittima. Il ragazzo è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara dove è stato portato dagli stessi amici con i quali stava festeggiando il carnevale.