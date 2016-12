Allerta neve: Tir fermi, disagi aerei

I provvedimenti di limitazione della circolazione, rileva Viabilita' Italia, sono in corso di progressiva diramazione e riguarderanno Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Marche ed Umbria. Qualora adottate dalle Prefetture, le ordinanze saranno valide fino a revoca, in relazione all'evolversi della situazione atmosferica.

Alitalia riduce il traffico aereo su Linate - A causa dell'ondata di maltempo con probabili forti precipitazioni di carattere nevoso che colpiranno il Nord Italia nella giornata di lunedì, Alitalia ha avviato una riduzione programmata del numero dei voli operati presso l'aeroporto di Milano Linate. Lo annuncia la stessa compagnia aerea, ricordando che la misura e' in coerenza con le indicazioni di limitazioni della capacita' aeroportuale condivise con Sea, Enac ed Enav durante la riunione di oggi e nella quale e' stato suggerito a tutti i vettori di ridurre del 30% l'attivita' programmata per l'intera giornata di domani.



L'allerta ligure - La Protezione Civile della Liguria, in base alle previsioni del centro meteo Arpal di questa mattina, ha emanato lo stato di allerta 2 per neve su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani. L'allerta 2 per neve è il più elevato grado di allerta. La protezione civile raccomanda massima attenzione e invita la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti, anche a causa delle gelate. Chiuse le scuole a Genova e Savona.



Consigliata la chiusura delle scuole, autostrade vietate ai mezzi pesanti - Dopo il decreto di massima allerta neve (allerta 2) lanciata per domani su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile, che consiglia di ridurre al minimo di spostamenti, la Regione Liguria, con gli assessori Renata Briano (protezione civile) e Pippo Rossetti (istruzione), pur non avendo dirette competenze, invita i sindaci a valutare positivamente la chiusura delle scuole. Il prefetto di Genova Giovanni Balsamo, considerata la massima allerta per la neve, ha intanto vietato la circolazione agli automezzi superiori alle 7.5 tonnellate sui tratti autostradali genovesi e su tutte le strade della viabilita' ordinaria esclusi i centri abitati dalle 22 di stasera fino alle 18 di domani, salvo proroghe. La decisione e' stata presa dopo una riunione con il Comitato operativo per la viabilita'.



L'allarme scatta anche in Piemonte - Il bollettino dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) inserisce quattro delle 11 zone in cui e' divisa la regione in fascia di 'moderata criticita'' (livello 2), mentre le altre sette sono classificate in 'ordinaria criticita' (1). La Protezione Civile invita a limitare gli spostamenti e a guidare con cautela; i disagi maggiori potrebbero esserci sui valichi appenninici tra Piemonte e Liguria, dove lo spessore del manto nevoso superera' i 30 centimetri. Il maltempo colpira' - dicono le previsioni - soprattutto le valli Tanaro (Cuneo), Belbo e Bormida (tra cuneese, astigiano ed alessandrino), Scrivia (Alessandria) e la pianura cuneese, dove oltre alla neve e' previsto vento. Stando alle previsioni dell'Arpa, si depositeranno 10-20 cm di neve nel nord del Piemonte, 20-30 cm sulle pianure e fasce collinari cuneese, astigiana ed alessandrina, quantitativi maggiori sui valichi appenninici.



Neve alle Eolie - Neve e temperature basse anche nelle sette isole Eolie: le cime di Salina, Stromboli, Filicudi e Lipari sono bianche. Lungo la strada provinciale del quartiere Quattropani, a Lipari, il camion della spazzatura e quattro auto sono rimaste impantanate e c'e' voluto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i mezzi. Anche due giorni fa nelle isole dell'arcipelago si era registrata una nevicata che aveva imbiancato alcune spiagge.

Nuoro imbiancata - Fine settimana all'insegna del freddo e della neve anche in Sardegna. Tutto il Nuorese e' ricoperto da almeno 10 centimetri di manto bianco, con punte di oltre 30,40 centimetri a Fonni, Desulo, Tonara e Belvi'. Anche Nuoro citta' si e' risvegliata completamente imbiancata.