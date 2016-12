foto LaPresse

- Marta Vincenzi, ex sindaco di Genova, è indagata dalla Procura di Genova per i reati di calunnia e falso in concorso nell'ambito dell'inchiesta sull'alluvione di Genova del 2011. Lo riportano fonti investigative. La Vincenzi è stata sentita per quasi 4 ore dai pm. "Finalmente posso parlare", ha detto al termine. "Durante l'interrogatorio - ha proseguito Vincenzi - ho scoperto cose che non conoscevo e che non riguardano la città".