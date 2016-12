foto Web

- Francesco Furchì, arrestato per aver sparato al consigliere comunale Udc di Torino, Alberto Musy, è stato colto da un malessere all'interno del carcere torinese delle Vallette. I medici dell'ospedale Maria Vittoria, dove è stato trasportato per gli accertamenti clinici, hanno però escluso patologie cardiache e coronariche. Il presunto attentatore è stato così riportato nel penitenziario. Musy è in coma profondo dal giorno dell'aggressione.