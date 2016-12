foto Ansa

- Maltrattava, spintonava e somministrava farmaci agli anziani per sedarli nelle ore notturne. Per questo la titolare di una casa di riposo di Genova Pegli è stata arrestata dagli agenti del commissariato di Sestri Ponente. La donna, 63 anni, deve rispondere di maltrattamenti e lesioni. Le violenze sarebbero state filmate. Le indagini sono scattate dopo la denuncia del figlio della donna, che aveva raccontato alla polizia come la madre trattava gli ospiti.