Atterraggio d'emergenza per un volo Ryanair

foto Ap/Lapresse Correlati Bergamo, paura su un volo Ryanair 18:37 - Un volo della Ryanair proveniente da Valencia, in Spagna, e diretto a Bergamo, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Genova dopo che una spia indicatrice ha segnalato un possibile problema di depressurizzazione in cabina. In linea con le procedure operative standard, il comandante ha dispiegato le maschere per l’ossigeno ed ha avviato una discesa di emergenza controllata ad una altitudine non pressurizzata, prima di atterrare normalmente a Genova alle 09.50 circa. - Un volo della Ryanair proveniente da Valencia, in Spagna, e diretto a Bergamo, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Genova dopo che una spia indicatrice ha segnalato un possibile problema di depressurizzazione in cabina. In linea con le procedure operative standard, il comandante ha dispiegato le maschere per l’ossigeno ed ha avviato una discesa di emergenza controllata ad una altitudine non pressurizzata, prima di atterrare normalmente a Genova alle 09.50 circa.

I passeggeri sono stati trasportati in autobus verso Milano al fine di minimizzare il ritardo, mentre gli ingegneri Ryanair stanno ora ispezionando l’aeromobile prima di rimetterlo in servizio. Ryanair si scusa sinceramente con tutti i passeggeri per ogni inconveniente causato. Dopo che l’aeromobile è atterrato normalmente, due persone hanno riportato mal d’orecchio e sono state trasportate in ospedale per un controllo precauzionale, ma sono state dimesse subito dopo.