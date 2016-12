foto Ansa

12:29

- La guardia di finanza sta eseguendo controlli nella sede del gruppo consiliare regionale dell'Italia dei Valori, in via Fieschi, a Genova. Negli uffici del gruppo si sono presentati quattro finanzieri in borghese che stanno acquisendo documenti cartacei e informatici sulle spese dei consiglieri. L'iniziativa sarebbe dovuta all'inchiesta della procura di Genova con l'ipotesi di peculato, sulle spese dei gruppi e del Consiglio regionale.