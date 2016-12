Esce dal reparto per fumare una sigaretta: degente ucciso dal freddo a Genova

foto Ansa 10:14 - Un uomo è stato trovato morto nel piazzale antistante l'ospedale di Sestri Levante (Genova). La vittima, che indossava solo un pigiama, aveva 76 anni ed era ricoverata nel reparto di pneumologia. Sembra che l'anziano, che alle 4 di notte era in reparto, sia uscito magari per fumare una sigaretta, restando bloccato all'esterno della struttura. A trovarlo sono stati gli infermieri che non vedendolo a letto hanno dato l'allarme. - Un uomo è stato trovato morto nel piazzale antistante l'ospedale di Sestri Levante (Genova). La vittima, che indossava solo un pigiama, aveva 76 anni ed era ricoverata nel reparto di pneumologia. Sembra che l'anziano, che alle 4 di notte era in reparto, sia uscito magari per fumare una sigaretta, restando bloccato all'esterno della struttura. A trovarlo sono stati gli infermieri che non vedendolo a letto hanno dato l'allarme.

A bloccare l'uomo sarebbe stata una porta di quelle che non si aprono dall'esterno. Alle 4 gli infermieri hanno confermato che l'anziano era nel suo letto in reparto, poi nessuno ha più controllato fino all'ora di colazione, quando il personale si è accorto che l'uomo non era in camera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. La direzione dell'ospedale ha aperto un'indagine interna per capire quando e come il paziente si sia allontanato.