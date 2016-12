foto Ansa Correlati Neve a Modena e ai castelli Romani

La situazione in Europa 23:11 - Nevicate, a tratti intense, anche a basse quote, hanno interessato da martedì sera tratti autostradali per circa 800 chilometri in Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. A Roma per mercoledì la Protezione civile ha diramato lo stato di attenzione per peggioramento delle condizioni meteo. Mentre in molti centri della Valle Aniene, in provincia della Capitale, le scuole resteranno chiuse causa neve. - Nevicate, a tratti intense, anche a basse quote, hanno interessato da martedì sera tratti autostradali per circa 800 chilometri in Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. A Roma per mercoledì la Protezione civile ha diramato lo stato di attenzione per peggioramento delle condizioni meteo. Mentre in molti centri della Valle Aniene, in provincia della Capitale, le scuole resteranno chiuse causa neve.

Una fitta e copiosa nevicata cade dalle prime ore della mattina sull'Emilia, da Piacenza a Bologna. La neve ha creato disagi al traffico, in particolare nel Bolognese, con rallentamenti sulla Bazzanese e sul tratto appenninico dell'autostrada. Velocità ridotta anche per alcuni convogli ferroviari sulla direttrice Milano-Bologna.



Allerta meteo per Roma

La Capitale è stata colpita per alcune ore da un nubifragio con decine le chiamate ai vigili del fuoco, soprattutto per infiltrazioni d'acqua nei terrazzi. In serata la Protezione civile di Roma Capitale ha diramato lo "stato di attenzione" per un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche che mercoledì sera potrebbe interessare la città. Il Coc (Centro operativo comunale) si insedierà appositamente per far fronte alla situazione domani mattina.



Disagi per il maltempo a Fiumicino

A causa delle avverse condizioni meteo, dalla mattinata all'aeroporto di Fiumicino si sono registrati ritardi tra i 15 e i 40 minuti su alcuni voli in partenza.



Nevica anche in Sardegna

La Sardegna oltre i 600 metri si è risvegliata imbiancata. Nevica anche a Macomer e Lanusei, sulle colline attorno a Nuoro, e in Gallura nei pressi di Tempio Pausania. Pioggia sull'Oristanese e sul Cagliaritano. Da mercoledì mattina e per 12/18 ore allerta neve fino ai 400/600 metri e obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve lungo la statale 131, sull'altopiano di Campeda.



Aliscafi fermi nel golfo di Napoli

Il vento di libeccio forza 8 che soffia nel golfo di Napoli, ha ridotto al minimo i collegamenti con le isole. Solo 8, tra andata e ritorno, le corse di aliscafi effettuate per Ischia e di Capri prima dello stop. Il maxi-traghetto e la nave veloce della "Caremar" hanno invece assicurato il collegamento tra Capri e Sorrento. I traghetti della "Medmar" sono invece stati sospesi dopo l'avviso di burrasca diramato dalla Protezione civile. L'unica corsa assicurata è stata quella da Pozzuoli per Casamicciola.



Slavina nel Reggiano, salvato sci-alpinista

Uno sci-alpinista è stato travolto da una slavina che si è staccata dal Monte La Nuda, sull'Appennino Reggiano, e dopo un'ora è stato salvato dai soccorritori. L'uomo, un giovane di Collagna (Reggio Emilia), è stato trasportato all'ospedale, e non è in pericolo di vita.