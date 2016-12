Sequestro Calevo, abusiva la villa prigione

- La villa di Sarzana dove è stato tenuto prigioniero Andrea Calevo è abusiva e andrebbe abbattuta. Lo ha stabilito il Tar, a cui si era rivolto il proprietario, Pier Luigi Destri, la confusa mente del sequestro del giovane. Destri ha perso la causa contro il Comune, che aveva deciso di non condonare l’immobile costruito abusivamente, perché non si è presentato davanti al Tar, riunitosi il 20 dicembre, in quanto in altre faccende affaccendato: da quattro giorni infatti gestiva il sequestro dell’imprenditore.

Un elemento che mette ulteriormente in luce l’inadeguatezza di una banda che, a mano a mano che emergono dettagli, risulta sempre più ridicola. Una compilation di casi umani, che ha inanellato una serie di errori da fare invidia a Fantozzi: si sono fatti incastrare da una pizza (“sì, ma metà me la mangio io…” aveva preteso Pierluuigi Destri, il nipote, lo stesso che voleva menare Andrea senza motivo), il nonno ha telefonato per chiedere il riscatto da una cabina telefonica vicina a dov’era attivo il cellulare che portava dritto alla banda e, per mettere la ciliegina sulla torta, non ha neanche pensato di camuffarsi la voce.

Per non parlare del fatto che come prigione per Calevo aveva scelto casa propria e che a sequestrare il ragazzo c’era andato col furgone personale, bianco immacolato, giusto per non dare nell’occhio. E cosa dire della “minacciosa” lettera inviata alla famiglia dell’imprenditore? Degna della migliore commedia italiana: “Eccellentissima signora Calevo, basta che sta esagerando con tutto questo casino con polizia e carabinieri…” e poi la conclusione con errore da matita rossa “..a capito?”.

Dicono che la vita di Andrea fosse in pericolo proprio perché il dilettantismo è pericoloso e gli sprovveduti si fanno facilmente prendere dal panico, ma visti i dettagli emersi sembra che i rischi più grossi li abbia corsi la banda, tra cui quello di farsi demolire la villa perché abusiva. Destri comunque può consolarsi, ha già trovato un altro posto dove stare almeno per qualche anno