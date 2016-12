foto Ansa

- Il gip di Imperia, Massimiliano Botti, ha archiviato le accuse per associazione per delinquere per l'ex ministro Claudio Scajola nell'ambito dell'inchiesta sul porto di Imperia. A chiedere l'archiviazione era stata la stessa Procura il 2 dicembre. Soddisfazione da parte della difesa, che sottolinea come Scajola si fosse "sempre dichiarato estraneo ai fatti".