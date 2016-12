foto Ansa

18:50

- Una pistola Glock giocattolo, modificata per sparare proiettili veri, è stata trovata in un vano dello scantinato dove era stato nascosto Andrea Calevo, il giovane imprenditore rapito nello Spezzino. Trovato anche un fucile a canne mozze. Dalle indagini emergono intanto altri dettagli sulla notte del sequestro. Calevo sarebbe stato prelevato da tre albanesi: uno è già stato fermato, per gli altri due l'arresto sarebbe imminente.