foto LaPresse

15:32

- La Corte di Strasburgo ha avviato un esame preliminare delle violenze avvenute alla scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001. In seguito all'analisi sarà valutata l'ammissibilità dei ricorsi presentati da 20 cittadini italiani ed europei per i maltrattamenti subiti in quelle occasioni. La Corte ha quindi chiesto al governo informazioni dettagliate sull'accaduto, sull'inchiesta, sui processi e sulle condanne eseguite.