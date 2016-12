foto Ansa

11:47

- Festa in azienda per Andrea Calevo al suo ritorno al lavoro. L'imprenditore di Lerici sequestrato lo scorso 16 dicembre e liberato con un blitz il 31, poco dopo le 9.30 è tornato nella sua azienda di Romito Magra, nel Comune di Arcola, accompagnato dalla sorella Laura. "Finalmente si torna alla normalità", ha detto varcati i cancelli. Per lui i dipendenti hanno improvvisato un brindisi tra applausi e abbracci.