foto Ansa

20:38

- Un genovese di 40 anni è stato denunciato per aver picchiato durante la notte di San Silvestro la fidanzata, di 30 anni di origini russe, che è stata ricoverata all'ospedale San Martino. La donna è stata ferita in modo grave, ma i medici escludono che sia in pericolo. La vittima è stata trovata stamani, in stato confusionale e insanguinata, in corso Europa. Gli agenti hanno trovato nella loro abitazione segni di colluttazione e tracce di sangue.