Sequestro Calevo, arrestato il quarto rapitore

17:01 - I carabinieri del Ros hanno arrestato una quarta persona implicata nel sequestro dell'imprenditore spezzino Andrea Calevo, liberato ieri con un blitz interforze a Sarzana. Il quarto uomo si chiama Simon Alilai e ha 23 anni: anche lui è dunque sospettato di far parte della banda che ha sequestrato l'imprenditore ligure. Alilai era già stato perquisito ieri dopo il blitz di Ros e Sco che aveva portato alla liberazione dell'imprenditore.

Un arrestato collabora, si indaga su 10 persone

Fonti investigative hanno fatto sapere che uno degli arrestati nel blitz di lunedì sta collaborando, mentre sono almeno sette le persone che potrebbero avere avuto un ruolo attivo nel sequestro dell'imprenditore. Per il momento il gruppo su cui la Procura sta indagando è composto da una decina di soggetti, ma gli indagati sono soltanto i quattro fermati.



La trappola prima del blitz

Emergono inoltre nuovi importanti particolari sul blitz per la liberazione di Calevo: polizia e carabinieri hanno infatti teso una trappola ai sequestratori per farli uscire di casa e non mettere così in pericolo la vita dell'ostaggio. Gli investigatori hanno provveduto a isolare i telefoni cellulari di Davide Bondani e di Fabijan Vila in modo che non potessero parlarsi o avvertire Pierluigi Destri, che stava per essere catturato in centro a Sarzana.



Poi, quando sono usciti nella strada, i due sono stati catturati. Soltanto in un momento successivo gli investigatori sono entrati nella villetta di via del Campo preceduti da un gruppo di uomini armati e hanno cominciato a cercare Andrea, trovato in un locale di un metro e mezzo per due ricavato nella stanza seminterrata della villetta.



La fidanzata: "E' stato un Capodanno bellissimo"

A poche ore dalla liberazione del giovane, è intervenuta anche la fidanzata spagnola di Andrea Calevo, che ha detto: "Abbiamo passato un Capodanno bellissimo, in famiglia". "E' stato tutto molto bello - ha detto poi Francesco Tomasinelli, fidanzato della sorella di Andrea, Laura -. Non ci aspettavamo una soluzione così rapida".



Andre Calevo: "Domani torno al lavoro"

Andrea Calevo non intende prendersi nessuna vacanza dopo la brutta avventura del rapimento, con il lieto fine della liberazione. L'imprenditore infatti, al termine di un lungo colloquio con gli inquirenti, ha annunciato: "Domani torno a lavorare perché non posso più stare a casa".