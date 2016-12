foto Ansa

- "Ho avuto paura quando mi hanno detto che volevano vendermi ad altri". Lo ha detto Andrea Calevo, aggiungendo: "Ho pensato: chissà come mi tratteranno gli altri perché in fondo in questi 15 giorni mi hanno trattato bene". Gli inquirenti pensano che l'idea di una ipotetica vendita dell'ostaggio "anche se non da escludere a priori" potrebbe esser stata usata per far pressioni sull'ostaggio in vista della richiesta del riscatto.