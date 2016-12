foto Ansa

- I sequestratori dell'imprenditore Andrea Calevo si sono traditi per una pizza. In una intercettazione telefonica, infatti, i due, rimasti in casa, ordinano per telefono una sola pizza. A questo punto gli investigatori capiscono che l'ordine è è stato fatto non tanto per gli abitanti della villetta, che erano appunto due, ma per l'ostaggio che presumibilmente era nascosto lì.