Femminicidio, attimi di tensione alla fiaccolata

- Momenti di tensione alla fiaccolata organizzata a San Terenzo di Lerici per protestare contro il volantino affisso affisso dal parroco don Piero Corsi che "addossava" alle donne la colpa del femminicidio. Al termine della maifestazione in gruppo è entrato in chiesa . Durante la discussione, manifestanti e fedeli si sono spintonati. Solo i carabinieri hanno impedito che la situazione degenerasse.