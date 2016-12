foto Ansa Correlati L'autore dell'editoriale sul femminicidio: "Se una donna passeggia di notte in minigonna..." 15:13 - "Dei nostri corpi decidiamo noi". Così recitano alcuni volantini attaccati nella notte ad una delle bacheche della parrocchia di San Terenzo, nel comune di Lerici (La Spezia), dove don Piero Corsi aveva affisso un testo in cui sosteneva che erano le donne a causare il femminicidio per i loro comportamenti. Ad esporli sono stati uomini e donne che si sono firmati "cittadini inc...". - "Dei nostri corpi decidiamo noi". Così recitano alcuni volantini attaccati nella notte ad una delle bacheche della parrocchia di San Terenzo, nel comune di Lerici (La Spezia), dove don Piero Corsi aveva affisso un testo in cui sosteneva che erano le donne a causare il femminicidio per i loro comportamenti. Ad esporli sono stati uomini e donne che si sono firmati "cittadini inc...".

La condanna del cardinale Bagnasco

"Una cosa grave e triste". Così l'arcivescovo di Genova e presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, ha commentato la vicenda di don Piero Corsi.



Oggi la fiaccolata di protesta

Fiaccolata alle 17.30 sulla spiaggia di San Terenzo per riflettere sulle 122 donne uccise quest'anno per mano di uomini. La organizza la associazione "Se non ora quando". La manifestazione è in relazione al gesto del parroco della chiesa di San Terenzo.